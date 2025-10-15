MS Notícias

COMÉRCIO ILEGAL

Comerciante é preso em flagrante vendendo vape em conveniência da Capital

Policiais localizaram diversos cigarros eletrônicos no local

Um comerciante foi preso em flagrante no fim da manhã desta 4ª feira (15.out.25), em Campo Grande, por vender cigarros eletrônicos (vapes) e outros produtos irregulares em um estabelecimento localizado na Avenida Mato Grosso, esquina com a Rua Bahia.

A prisão ocorreu após denúncia feita pela Secretaria de Educação à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Relações de Consumo (Decon), que apontava a possível comercialização de vapes no local. Durante fiscalização conjunta com o Procon/MS, os policiais localizaram diversos cigarros eletrônicos, bebidas alcoólicas oriundas de descaminho e produtos considerados impróprios para o consumo.

O proprietário do comércio foi detido e autuado pelos crimes de descaminho, contrabando e exposição de produtos impróprios para o consumo, e está à disposição da Justiça.

