Comboio com 17 veículos cai com R$ 1,4 milhão em contrabando e 14 são presos

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) realizaram uma das maiores apreensões do ano em Ponta Porã, na 2ª feira (6.out.25), ao interceptar 17 veículos carregados com produtos de contrabando e descaminho, avaliados em R$ 1,4 milhão. A operação resultou na prisão de 14 pessoas, sendo 12 homens e duas mulheres, em flagrante.

A ação ocorreu no Assentamento Itamarati, após informações de que vários veículos estavam escondidos em uma chácara da região. Durante a abordagem, alguns suspeitos tentaram fugir a pé e com os automóveis, mas foram capturados.

No total, os policiais apreenderam 11.550 pacotes de cigarros, 137 pneus, 160 cigarros eletrônicos, 175 essências de narguilé, além de perfumes e eletrônicos diversos. Segundo os detidos, as mercadorias foram trazidas de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e seriam levadas para Campo Grande.

A operação contou com o apoio do helicóptero Harpia, da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo (CGPA), e faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dentro da Operação Tempestade no Oeste III, com apoio do Exército Brasileiro.

Todos os presos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.