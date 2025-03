DepÃ³sito do contrabando tinha R$ 1,3 milhÃ£o em Ã³culos falsificados em MS

A Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), desarticulou na noite de terça-feira (25.mar.25) um depósito utilizado para armazenar mercadorias ilegais provenientes da fronteira entre Brasil e Paraguai. Ao todo foram localizados R$ 1,3 milhão em óculos falsificados no local.

O local, um cortiço situado na Rua Camilo Félix, no bairro Maria de Lourdes, havia sido alugado por contrabandistas para servir como centro de distribuição de produtos ilícitos. A operação teve início após investigações que indicaram intensa movimentação suspeita no imóvel.

Durante a vigilância, os policiais observaram a chegada de três veículos com sinais de uso em áreas rurais, todos cobertos de barro. Um deles, embora vazio, estava sem os bancos traseiros — indício comum em carros usados para transporte de cargas contrabandeadas.

No momento da abordagem, o homem que estava no local conseguiu fugir ao pular o muro da última casa do cortiço. Dentro do imóvel, a equipe encontrou documentos que permitiram a identificação do suspeito, que será indiciado por contrabando e descaminho.

Foram apreendidos 143 fardos de óculos falsificados, avaliados em cerca de R$ 1,3 milhão. As mercadorias foram encaminhadas à delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência e instaurado inquérito para aprofundar a investigação.