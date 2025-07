Força Nacional e Ibama desmantelam contrabando de agrotóxicos em MS

Uma operação conjunta da Força Nacional, Ibama e Ministério Público Federal (MPF) apreendeu mais de 200 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai, escondidos em área de mata na Terra Indígena Guyraroká, em Caarapó. A ação foi realizada na 3ª feira (1º.jul.25), após o MPF em Dourados receber informações de descarte irregular de agrotóxicos em território protegido.

Durante as diligências, fiscais do Ibama e equipes da Força Nacional localizaram depósitos clandestinos em mata densa. Um dos pontos só foi acessado com trator devido ao volume de material e dificuldade de acesso.

Os agrotóxicos foram identificados e encaminhados à Receita Federal. A Polícia Federal foi acionada e assumirá a investigação sobre crimes de contrabando, crime ambiental e possível ligação com tráfico de insumos ilegais.

A Força Nacional informou que a operação visa proteger os direitos dos povos indígenas e preservar áreas da União. As equipes seguem na região para impedir a continuidade das atividades criminosas.