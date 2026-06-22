Vídeo: Militar bebe vodka, fura o sinal e mata vigilante

O militar do Exército Victor Vicentin Rocha, de 22 anos, foi preso após matar a vigilante Miriam Rosa Matos, de 44 anos, na manhã do sábado (20.jun.26), em Campo Grande (MS).

Durante audiência de custódia na manhã desta 2ª feira (22.jun), Victor confessou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica durante a madrugada e que avançou o sinal.

A batida fatal foi no cruzamento das ruas Maracaju e Padre João Crippa, na região central da Capital.

Victor estava acompanhado de um amigo e consumia vodka com energético desde cerca de 0h40.

O militar contou que, antes do acidente, ele e o amigo passaram por estabelecimentos na região da Esplanada Rodoviária, seguiram para uma hamburgueria no Aero Rancho e depois decidiram atravessar a cidade para encontrar duas jovens no Bairro Nova Lima.

No caminho, segundo Victor, após realizar uma manobra entre veículos teria provocado um desentendimento com outro motorista.

"Esse carro começou a perseguir a gente e eu comecei a correr dele. Fiquei assustado porque ele estava gritando, jogando luz e perseguindo a gente", afirmou.

Ainda no depoimento, o militar sustentou que acelerou com intuito de se distanciar do suposto perseguidor. Nesse alegado trajeto de fuga, ele teria avançado o sinal.

"Eu estava correndo do carro e tentei furar o sinal. Não vi que ela vinha", declarou aos policiais.

Miriam conduzia uma motocicleta Yamaha Factor e seguia para o trabalho quando foi atingida pela caminhonete Chevrolet S10 dirigida por Victor. Com a violência do impacto, ela morreu antes da chegada do socorro. Eis o vídeo:

O militar afirmou que não se recorda da colisão em si, mas relatou ter entrado em desespero ao ser informado de que a motociclista havia morrido.

"Eu desci do carro, escutei que uma mulher havia morrido e entrei em choque", disse.

Durante a ocorrência, policiais encontraram dentro da caminhonete uma garrafa de conhaque quase vazia e latas de cerveja.

Conforme registrado no boletim, tanto o motorista quanto o passageiro apresentavam sinais compatíveis com embriaguez.

Imagens de câmeras de segurança registraram a batida. Os vídeos mostram a caminhonete atravessando o cruzamento em alta velocidade, atingindo a motocicleta e, na sequência, rodando na pista antes de colidir contra uma árvore e parar sobre a entrada de uma clínica.

Natural de Mato Grosso, Miriam morava em Campo Grande havia aproximadamente duas décadas. Familiares relataram que ela levava uma rotina tranquila e estava a caminho do trabalho quando teve a trajetória interrompida pelo acidente.

Victor permanece à disposição da Justiça. A defesa pediu liberdade provisória durante a audiência de custódia realizada nesta 2ª feira (22.jun.26).