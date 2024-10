Criança joga pedra em moto, pai tenta defendê-la e morre esfaqueado

Homem identificado como Ricardo Luiz de Jesus Menezes, de 33 anos, morreu ao defender a filha, uma criança que estava sendo repreendida por um motociclista. O caso ocorreu no domingo (29.set.24), na cidade de Mineiros, em Goiás.

Conforme o G1, os envolvidos estavam em uma festa de rodeio na zona rural, momento em que o principal suspeito do crime acelerava sua moto. A criança jogou uma pedra no pneu traseiro do veículo, sendo então repreendida pelo motociclista.

O pai interveio, dando início a uma discussão. Em tom de ameaça, o motociclista teria dito que aguardaria Ricardo em uma porteira nas proximidades. Ricardo, acompanhado de amigos, foi até o local, onde encontrou o autor segurando um pedaço de pau em uma mão e uma faca na outra.

Após uma nova discussão, Ricardo foi esfaqueado no pescoço e abdômen. Ele foi socorrido pelos amigos e levado a um hospital na cidade vizinha de Alto Araguaia, no Mato Grosso, mas não resistiu e morreu ainda no caminho.