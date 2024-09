Brutal: Homem mata mulher a facada na frente da filha dela em MS

Marlene Salete, de 44 anos, foi morta a facadas pelo companheiro Jair da Conceição na noite de 2ª feira (23.set.24), na frente da filha de 11 anos, na cidade de Amambai, a 351 quilômetros de Campo Grande. O homem, que foi preso em flagrante, foi encontrado tentando cravar a faca cada vez mais fundo no peito da vítima, que já não conseguia mais resistir.

As informações são de que o crime brutal ocorreu por volta das 20h, quando a filha de Marlene ligou para o 190 pedindo socorro, alegando que o padrasto estava atacando a mãe dela e que estava trancado no quarto com ela. Quando a equipe chegou, viu o homem em cima da mulher, empurrando a faca contra o peito dela, que já havia levado outras nove facadas.

O ambiente estava repleto de sangue. Em seguida, o homem se levantou e sentou próximo à porta, segurando a faca contra o próprio pescoço, ameaçando se matar. Os PMs tentaram negociar, mas como a situação exigia uma abordagem direta, eles atiraram com balas de borracha na mão dele, fazendo com que ele soltasse o objeto e fosse preso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento à vítima. No entanto, devido à gravidade dos ferimentos, Marlene morreu no local. O autor tinha dois ferimentos de faca no corpo. Ele recebeu atendimento e encontra-se internado. O crime já é o 21º primeiro feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul.