Homem negro leva facada, chama a polícia e é preso no lugar do agressor branco

Um homem negro chamou a Brigada Militar de Porto Alegre (RS) após levar uma facada no pescoço, mas acabou sendo preso no lugar do agressor, um homem branco. Os envolvidos ainda não foram identificados.

O fato aconteceu na tarde deste sábado (17.fev.24) e foi registrado em vídeos que circulam as redes sociais. Conforme a Revista Fórum, testemunhas viram o homem branco tentando esfaquear o pescoço da vítima, que chamou os militares.

Após a chegada da Brigada, o agressor conversou calmamente com uma militar, enquanto outro militar questionava a vítima, chegando a puxá-lo pela camisa. O homem negro, então, pede para ser solto, já que não fez nada de errado, mas o militar o empurra contra a parede e o prende.

Enquanto isso, o homem branco sai de cena e as testemunhas pedem que o homem negro seja solto, indicando o homem branco como agressor.

Assista:

Acabei de presenciar no bairro Rio Branco tentativa de homicídio e a vítima, um homem negro, foi levado preso. Com a mobilização da população levaram o agressor, um senhor branco junto. A violência da polícia com a vítima foi absurda. pic.twitter.com/4hTvtAG2im — judz (@nietzsche4speed) February 17, 2024

Ainda conforme a Revista Fórum, o agressor só foi levado junto ao homem negro para a delegacia após mobilização da população. Além disso, as testemunhas também foram para o local na tentativa de conseguir a liberdade da vítima.

Assista:

ATENÇÃO: Homem negro é vítima de tentativa de homicídio, mas ao ser chamada, a Brigada Militar prende a vítima, e não o agressor, no Rio Grande do Sul. Vítima foi algemada e colocada em camburão. O agressor, branco, pôde deixar o local, ir em casa e guardar a faca pic.twitter.com/hYHQMvRboE — Renato Souza (@reporterenato) February 17, 2024

Nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) disse que determinou via Corregedoria da Brigada Militar, a "abertura de sindicância para ouvir imediatamente testemunhas e apurar as circunstâncias da ocorrência, com a mais absoluta celeridade". O governador também reforçou sua confiança na Brigada Militar e nos "homens e mulheres que compõem as forças de segurança".

Já o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL-RS) disse que acionou seus advogados para acompanharem o caso.