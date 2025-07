Criança morre eletrocutada após carreta derrubar poste em fazenda de MS

Acidente ocorrido na tarde de 5ª feira (17.jul.25) resultou na morte de uma criança de 9 anos no Assentamento Tamakavi, na zona rural do município de Itaquiraí. O menino, identificado como Davi Almeida de Matos, morreu eletrocutado após a carreta em que estava atingir um poste da rede elétrica, provocando a queda de fios de alta tensão sobre o caminhão.

Segundo informações da Polícia Civil, o veículo tentava acessar um lote rural quando colidiu com o poste. A batida derrubou a estrutura e energizou a cabine e o entorno do caminhão. Em meio ao incêndio iniciado pelos fios energizados em contato com o solo, os ocupantes, quatro pessoas no total, tentaram escapar das chamas, pulando do veículo.

Ao tocarem o chão, receberam uma descarga elétrica. Davi não resistiu à intensidade do choque e morreu no local. Os outros ocupantes, uma mulher de 53 anos, uma adolescente de 14 e um menino de 11 anos conseguiram fugir da área energizada e foram socorridos por equipes médicas.

Uma das vítimas foi transferida em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. As demais permanecem em tratamento com quadro estável no Hospital São Francisco, em Itaquiraí. A concessionária de energia isolou a área por risco de novas descargas. A

Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso, que foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa.