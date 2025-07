Acidente entre 4 ônibus e caminhão deixa cinco mortos na BR-153

Cinco pessoas morreram em um grave acidente registrado na madrugada desta 4ª feira (16.jul.25), na BR-153, em Porangatu, norte de Goiás. A colisão envolveu um caminhão, um micro-ônibus e dois ônibus que seguiam em comboio.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria invadido a contramão da rodovia e atingido de frente o primeiro ônibus do grupo, que transportava estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os alunos viajavam rumo a Goiânia para participar do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Entre as vítimas fatais estão o motorista do caminhão, o condutor do micro-ônibus e três estudantes. Um passageiro do caminhão ficou gravemente ferido. Os nomes ainda não foram divulgados oficialmente.

Os ônibus faziam parte de um comboio com quatro veículos. O segundo também foi atingido, mas nenhum dos ocupantes se feriu, conforme a PRF.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Técnico-Científica e equipes da concessionária Ecovias Araguaia foram mobilizados para o resgate. Os feridos foram levados para os hospitais municipais de Porangatu (GO) e Alvorada (TO).

O trecho da rodovia foi interditado por cerca de cinco horas. O trânsito foi liberado por volta das 9h.

Em nota, o governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, lamentou o acidente e prestou solidariedade às famílias. “Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor”, declarou.

As causas do acidente serão investigadas. A perícia no local foi realizada na manhã desta quarta-feira.