Rodrigo, engenheiro agrônomo de MS, morre em acidente em Minas Gerais

O engenheiro agrônomo Rodrigo Keite Arakawa, natural de Dourados (MS), morreu na manhã da 2ª feira (14.jul.25) após sofrer um grave acidente na rodovia MG-255, entre os municípios de São Francisco de Sales e Itapagipe, no interior de Minas Gerais.

De acordo com as informações iniciais, Rodrigo conduzia sozinho um veículo Hyundai Creta, por volta das 9h30, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista, desceu um barranco de aproximadamente três metros e colidiu contra uma árvore. O impacto causou o capotamento do automóvel, que ficou completamente destruído. O condutor ficou preso às ferragens e teve o óbito constatado no local pelas equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Frutal e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender à ocorrência. Após a remoção do corpo, a perícia foi realizada no local.

Rodrigo era formado em Agronomia pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e residia em Dourados. Segundo familiares, a viagem tinha caráter profissional.

O corpo da vítima foi levado à Dourados onde ocorre o sepultamento às 17h desta 3ª feira (15.jul.25).

A dinâmica exata do acidente será apurada pelas autoridades competentes. Até o momento, não há registro de envolvimento de outros veículos no ocorrido.