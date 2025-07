Acidente em anel viário de MS mata Késsia Lacerda, de 30 anos

Uma motociclista de 30 anos morreu na tarde de 5ª feira (17.jul.25) após um grave acidente ocorrido no Anel Viário de Chapadão do Sul. A vítima foi identificada como Késsia Lacerda. Ela foi encontrada inconsciente às margens da rodovia, com sinais de politraumatismo e sem batimentos cardíacos.

De acordo com informações do jornal O Correio News, equipes de socorro foram acionadas e realizaram os primeiros procedimentos de reanimação no local. Késsia foi levada em estado crítico ao Hospital Municipal de Chapadão do Sul, onde chegou a ser reanimada pela equipe médica. No entanto, sofreu uma nova parada cardíaca e não resistiu.

As causas do acidente ainda são investigadas pela Polícia Civil. Até o momento, não há confirmação se outro veículo esteve envolvido na queda. Segundo o Correio News, Késsia era filha do advogado e empresário Jasiel Lacerda, proprietário de um jornal regional em Santa Fé do Sul (SP), e de Rosana Lacerda, ex-diretora do projeto Guri.