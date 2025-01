Delegado tenta matar esposa, empregada e enfermeira, mas é preso no DF

O delegado Mikhail Rocha e Menezes, lotado na 30ª Delegacia de Polícia de São Sebastião, no Distrito Federal, foi preso nesta 5ª feira (16.jan.25) após tentar matar a esposa Andrea Rodrigues Machado Menezes, de 40 anos, e uma funcionária da família no Condomínio Santa Mônica. Ele também atirou contra uma enfermeira.

De acordo com o jornal Metrópoles, Andrea foi atingida por pelo menos três disparos e socorrida em estado grave ao Hospital de Base. A empregada doméstica também foi baleada, mas detalhes sobre a gravidade dos ferimentos dela não foram divulgados. Após os tiros, o delegado fugiu com o filho do casal.

Menezes seguiu para o Hospital Brasília, no Lago Sul, onde teria se envolvido em um desentendimento. Durante o tumulto, ele atirou em uma enfermeira. A vítima foi socorrida, mas seu estado de saúde não foi informado.

Ainda conforme o Metrópoles, o delegado foi localizado e preso por uma equipe especializada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e posteriormente encaminhado à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O autor, que é ex-policial militar, tem histórico de rixa e desentendimentos.