Delegado Josenildo Belarmino é executado a tiros na zona sul de SP

O delegado da Polícia Civil de São Paulo, Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto a tiros na manhã desta 3ª feira (14.jan.24), no bairro Santo Amaro, zona sul da capital paulista. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu enquanto a vítima caminhava pela Rua Amaro Guerra.

De acordo com o jornal Metrópoles, Josenildo estava trajando bermuda, chinelo e camiseta quando foi surpreendido por um homem em uma motocicleta, que aguardava escondido atrás de uma caçamba. Assim que o delegado se aproximou, o suspeito efetuou disparos, fugindo em seguida.

A execução aconteceu em frente a uma obra, onde trabalhadores presenciaram a cena e buscaram abrigo ao ouvir os tiros. Josenildo caiu de bruços no chão, enquanto o autor do crime deixava o local.

O delegado era natural de Gravatá (PE) e havia ingressado na Polícia Civil de São Paulo há sete meses. Ele também foi aprovado recentemente em um concurso público para delegado no estado de Pernambuco.

Investigação

Ainda conforme o Metrópoles, até o momento não há informações sobre a motivação do crime, prisão de suspeitos ou possível envolvimento de outras pessoas. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que busca esclarecer as circunstâncias do homicídio e identificar os responsáveis.