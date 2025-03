Desacordado, homem é retirado de carro e morto a tiros em Campo Grande

Um homem identificado como Ryan Assis de Araújo foi morto a tiros na noite de 6ª feira (14.mar.25), no Jardim Colúmbia, em Campo Grande. A vítima foi executada após ser jogada desacordada de um carro, na Rua Marie.

Informações são de que testemunhas relataram à polícia terem visto um veículo se aproximando da esquina. Em seguida, um dos ocupantes desceu e retirou Ryan do banco traseiro, deixando-o caído no chão. De volta ao interior do carro, esse mesmo indivíduo sacou uma arma de fogo e efetuou ao menos cinco disparos. Após o crime, o atirador fugiu.

Minutos depois, outro homem, desta vez em uma motocicleta vermelha, se aproximou do local, parou por alguns instantes, mexeu no celular e saiu rapidamente. A polícia investiga se há ligação entre ele e o homicídio.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a vítima já estava morta quando os socorristas chegaram. A perícia constatou marcas de tiros no rosto, tórax e braço. O caso é investigado.