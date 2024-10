Despachante fraudava documentos para facilitar migração de paraguaios

A Polícia Federal prendeu na 4ª feira (30.out.24), em Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande, um despachante da cidade de Coronel Sapucaia, suspeito de falsificar declarações de residência para imigrantes paraguaios em processos de regularização migratória.

Segundo as autoridades, o investigado teria apresentado ao menos 26 declarações ideologicamente falsas, nas quais os endereços indicados repetiam apenas dois locais distintos no Brasil, supostamente como residência de diversos cidadãos paraguaios.

A prisão aconteceu enquanto o despachante tentava protocolar novas declarações para cidadãos paraguaios, utilizando os mesmos endereços que já haviam sido identificados pela polícia como fraudulentos.

De acordo com a Polícia Federal, a concessão da Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) exige uma comprovação legítima de residência no Brasil. Qualquer tentativa de manipulação desse dado, como a apresentação de informações falsas, configura crime e pode resultar em punições severas. As investigações continuam em andamento