Dupla é presa suspeita de estuprar crianças de 4 e 13 anos em Corumbá

A Polícia Civil de Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande, por meio da Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e Idoso (DAIJI), executou um mandado de prisão emitido pela 1ª Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Dois indivíduos foram detidos na 4ª feira (7.ago.24), suspeitos de envolvimento em crimes graves contra menores.

Os detidos estão sendo investigados por crimes cometidos contra duas crianças, de 4 e 13 anos. As investigações estão em andamento e as autoridades estão comprometidas em garantir que justiça seja feita para as vítimas e suas famílias.

Um dos detidos já possuía uma condenação anterior por um crime semelhante, envolvendo abuso de uma criança de 6 anos, ocorrido em 2021. A condenação, que resultou em uma pena de 12 anos de reclusão, ainda está em fase de recurso, aguardando uma decisão final.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção de crianças e adolescentes, continuando a trabalhar para que todos os casos de violência sejam rigorosamente investigados e os responsáveis, devidamente punidos.