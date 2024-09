Polícia apura afogamento após bebedeira ou homicídio em caso de morta em rio

O delegado Roberto Farias informou nesta segunda-feira (16.set.24) que aguarda o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as causas da morte de Larissa Fernanda dos Anjos Portilho, de 28 anos, encontrada morta no rio Aquidauana, em Rochedo, a 81 quilômetros de Campo Grande, no último sábado (14.set.24).

Entre as hipóteses investigadas, estão um possível afogamento após a vítima ter ingerido bebida alcoólica e entrado no rio ou até mesmo homicídio. "Essa pessoa estava desaparecida há uns três dias e não sabemos ainda se ela foi vítima de homicídio ou se faleceu afogada, uma vez que ela costumava beber muito e tomar banho de rio. É muito comum nessa região pessoas que bebem, pulam no rio e acabam se afogando", explicou o delegado.

O delegado também destacou que o laudo do IML é fundamental para a conclusão do caso. "Dependemos do laudo para podermos ter alguma conclusão sobre o que teria acontecido. Até o momento, não é possível ter certeza de nada. Segundo informações, ela costumava beber muito", ressaltou Farias.

O corpo de Larissa foi encontrado pelo próprio marido, que inicialmente teve dificuldades em reconhecê-la devido ao estado em que estava. A vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo da água. O caso segue sob investigação como "morte a esclarecer".