Estudantes da USP zombam de paciente transplantada que morreu dias depois

A Polícia Civil de São Paulo abriu um inquérito para apurar a conduta de duas estudantes de medicina da USP, Gabrielli Farias de Souza e Thaís Caldeiras Soares Foffano, após a divulgação de um vídeo em que zombam de uma paciente transplantada. A investigação foi instaurada por injúria, segundo informou o jornal Metrópoles.

A vítima da exposição foi Vitória Chaves da Silva, de 26 anos, que estava em tratamento no Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela havia passado por três transplantes de coração e um de rim, mas faleceu dias após a publicação do vídeo, em 17 de fevereiro deste ano.

No conteúdo compartilhado no TikTok, Gabrielli e Thaís não mencionam o nome de Vitória, mas fazem referência clara ao histórico de transplantes da paciente, citando as fases da vida em que ocorreram — dados que coincidem com o caso. Uma das estudantes afirma, em tom de deboche: “Essa menina está achando que tem sete vidas”.

Ainda segundo o Metrópoles, o vídeo atingiu mais de 212 mil visualizações antes de ser removido na 3ª feira (8.abril.25), após a repercussão negativa. Um conhecido de Vitória reconheceu os detalhes citados na gravação e alertou a família, incluindo a mãe da jovem, Cláudia Aparecida da Rocha Chaves, que registrou boletim de ocorrência e acionou o Ministério Público.

As estudantes ainda comentam que a paciente teria negligenciado o uso de medicamentos, o que, segundo elas, justificaria a sequência de transplantes — uma afirmação que gerou revolta diante da fragilidade do quadro clínico de Vitória.

Vitória faleceu nove dias após a publicação, em decorrência de choque séptico e insuficiência renal crônica. O transplante de rim, realizado dois anos antes, havia sido prejudicado pelo tratamento cardíaco. O terceiro transplante de coração havia ocorrido um ano antes da morte.