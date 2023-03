Ex-delegado campeão de 'tiro' de MS, morre ao caminhar em Parque da Capital

Ex-delegado-Geral da Polícia Civil e campeão de Tiro Pático de Mato Grosso do Sul, Milton Watanabe Tocikazu, morreu na manhã desta 6ª.feira (24.mar.23) no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS). Ele estava com 70 anos.

Segundo apurado, Watanabe caminhava no Parque, quando apresentou dores no peito e caiu. Ele sofreu uma parada cardíaca.

A força tática da Polícia Militar tentou reanimá-lo por ao menos 20 minutos, antes chegada dos bombeiros.

A viatura Unidade de Resgate e Suporte Avançado (Ursa) do Corpo de Bombeiros foi acionada. Os socorristas continuaram com as manobras de reanimação, sem sucesso.

CARREIRA

Watanabe foi diretor-geral da Polícia Civil do Estado, entre 1999 e 2004. Também foi diretor do Departamento de Polícia Técnica, entre 1987 e 1988, delegado titular do 7º Distrito Policial, em 1988, e delegado titular do 1º DP em 1988 e de 1993 a 1994.

Watanabe também foi delegado chefe de Disciplina da Academia de Polícia do Estado, entre 1989 e 1990, diretor do Departamento de Política Técnica, entre 1990 e 1991, coordenador de perícias em 1991 a 1992, delegado titular do 6º Distrito Policial em 1992 e diretor de Polícia Especializada entre 1995 e 1998.

CAMPEÃO

Como atleta de tiro, foi campeão da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático, realizado em março de 2018 em Curitiba. Na época com 65 anos ele foi o melhor na categoria veterano.