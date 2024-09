Executores presos na Omertá são julgados pelo assassinato de 'Playboy'

Começa nesta 2ª feira (16.set.24) o julgamento sobre a execução de Marcel Colombo, conhecido como "Playboy da Mansão", vítima de uma emboscada em um bar de Campo Grande, no dia 18 de outubro de 2018.

Entre os réus estão Jamil Name Filho, o Jamilzinho, os ex-guardas municipais Marcelo Rios e Rafael Antunes Vieira, além do policial federal Everaldo Monteiro de Assis. Todos são acusados de integrar uma organização criminosa liderada por Jamilzinho, que foi desarticulada no âmbito da Operação Omertá.

Jamilzinho está recolhido na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e participará do julgamento por videoconferência. Ele, Marcelo e Everaldo respondem por homicídio qualificado por motivo torpe e tentativa de homicídio contra o amigo que estava com Playboy no bar no momento do ataque.

Rafael é acusado de porte ilegal de arma de fogo. A expectativa do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) é que o julgamento tenha duração de quatro dias, com um dia extra reservado para eventuais imprevistos.

Motivação

Os réus integravam uma organização voltada à execução de rivais em Campo Grande. Denúncia do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul aponta que Playboy teria se desentendido com Jamilzinho, agredindo-o com um soco no nariz. Por esse motivo, o réu decidiu se vingar e arquitetou a morte da vítima, que levou vários tiros sem poder se defender.