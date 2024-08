Família da 'Loira do PCC' é beneficiada com o massacre de indígenas em MS

As comunidades Guarani e Kaiowa travam uma nova batalha contra poderosos fazendeiros desde 13 de julho de 2024, quando iniciaram retomadas de suas terras em diferentes regiões, incluindo a Terra Indígena Panambi-Lagoa Rica, em Douradina, em Caarapó e Juti, em Mato Grosso do Sul.

Um dia após o início da retomada, jagunços de fazendeiros começaram a ataques armados ferindo a tiros um indígena idoso no tekoha Guayrakamby”i.

Em seguida, fazendeiros montaram acampamentos de vigilância em frente à área retomada.

Como mostramos aqui, desde então os ataques com armas de grosso calibre ficaram escancarados e frequentes. Em 4 de agosto, ao menos dez indígenas foram alvejados a tiros.

Imagem: área aproximada das retomadas e do acampamento dos fazendeiros

Numa reportagem especial, o site De Olho nos Ruralistas destacou que uma das famílias fazendeiras beneficiadas com a violência contra os indígenas, para manter o uso ilegal das terras indígenas em MS, é a do casal Cleto Spessatto e Fátima Maria Spessatto, cuja filha é Jacqueline Michelle Spessato, conhecida como "Loira do PCC".

Loira do PC, filha Cleto Spessatto, respondia ao Malboro, homem chave do PCC.

Além do pai e mãe, os tios da 'Loira do PCC', Ari e Dori, também detém terras em Dourados (MS), ao todo, a família detém cerca de 800 esquitares, sendo que aos menos 3 fazendas estão sobrepostas a Terra Indígena Panambi-Lagoa Rica, em Douradina. Os Spessatos também acumulam terras em Porto Murtinho (MS) e no Mato Grosso. Conheça o que está por trás da violência contra os Guarani Kaiowá no primeiro vídeo da série Emergências:

BATALHA FÍSICA, ESPIRITUAL E LEGAL

As retomadas em MS feitas com arco e flecha, enfrentam drones, caminhonetes, armas de grosso calibre e influência na alta cúpula.

Os povos indígenas sofrem enquanto o processo de demarcação da TI Panambi-Lagoa Rica se arrasta desde 2005. A área, oficialmente delimitada em 2011 já era para ter sido devolvida aos indígenas, mas o processo foi paralisado sob contestação judicial com base na famigerada tese do Marco Temporal – que condiciona a demarcação à ocupação das terras na data da promulgação da Constituição de 1988.

Em MS, os Guarani e Kaiowa enfrentam uma longa história de desapropriação e violência, intensificada com a expansão agrícola. Atualmente, enfrentam uma combinação de ataques físicos e pressões legais para desocupar as áreas retomadas.

O Ministério Público Federal e a FUNAI têm atuado de maneira bastante complacente. A proposta do MPF para negociar uma área reduzida e o recente posicionamento de fazendeiros em relação à colheita de milho levantam suspeitas de estratégias para justificar ataques às terras retomadas.

A relação entre o governo, ruralistas e o setor agroindustrial, como evidenciado pelo apoio político aos fazendeiros e pela inação das autoridades, sugere uma complexa rede de interesses que favorece a propriedade privada sobre os direitos indígenas.

Ainda assim, a resistência indígena persiste em meio a um contexto de violência e promessas não cumpridas, enquanto a disputa sobre a demarcação das terras segue sem solução que beneficie os indígenas.

PROTESTO

Na tarde de ontem (8.ago.24), líderes Guarani e Kaiowá protestaram em frente ao Ministério da Justiça (MJ) exigindo o fim dos ataques de fazendeiros contra a Terra Indígena Panambi – Lagoa Rica, em Douradina (MS).

Os manifestantes cobraram a remoção de um acampamento ruralista na área indígena e ações efetivas para garantir a segurança da comunidade e acelerar a demarcação da terra.

Celso Alziro, cacique da TI, afirmou que a demarcação é crucial para acabar com os ataques. O Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI) também apoiou o protesto. Assista: