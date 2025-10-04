Feminicida é preso após matar ex-mulher ao encontrá-la com outro em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Bela Vista, esclareceu o feminicídio que vitimou Ana Taniely Gonzaga de Lima, de 27 anos, no dia 13 de setembro de 2025, no bairro Espírito Santo. O principal suspeito, ex-companheiro da vítima, foi preso nesta 6ª feira (3.out.25) durante cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Segundo as investigações, Ana Taniely manteve um relacionamento de cerca de seis meses com o acusado e havia decidido terminar no fim de agosto. Inconformado, ele passou a insistir no reatamento, chegando a enviar mensagens à mãe da vítima pedindo que a convencesse a voltar.

Na manhã do crime, ao encontrar Ana acompanhada de outro homem, o suspeito o agrediu e, em seguida, atacou a jovem com golpes de faca e com um pedaço de madeira, causando sua morte. Logo depois, fugiu em uma motocicleta.

Durante a prisão, a polícia localizou a moto usada no dia do crime, já reconhecida por testemunhas, além de munições e uma faca que o investigado afirmou usar em trabalhos rurais, mas que pode ter sido utilizada no assassinato.