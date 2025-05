Olizandra é morta a facadas pelo marido e MS chega ao 11º feminicídio do ano

Uma discussão durante o jantar terminou em tragédia na noite de 5ª feira (22.maio.25), na Aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia. Olizandra Vera Cano, de 26 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio marido, de 32 anos, que foi preso em flagrante. O caso eleva para 11 o número de feminicídios registrados em Mato Grosso do Sul somente em 2025.

Segundo o boletim de ocorrência, o capitão da aldeia acionou a Polícia Militar após ouvir relatos de uma briga. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram Olizandra caída no quintal da casa do casal, com um corte profundo no pescoço. Próximo ao corpo, havia uma faca com manchas de sangue.

O autor, que ainda estava na residência, apresentava sinais de embriaguez e manchas de sangue na calça, camisa e braço. Ele admitiu ter discutido com a esposa por causa do preparo da janta, mas negou ter cometido o assassinato.

Apesar disso, deu versões contraditórias à polícia. A perícia recolheu provas no local, e o corpo da vítima foi encaminhado para exame necroscópico. Testemunhas relataram que o casal havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica em um bar da comunidade. A vítima deixa um filho de apenas 1 ano e 9 meses.

O suspeito foi autuado por feminicídio e encaminhado à delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.