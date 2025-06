Homem joga moto contra ex e amiga em tentativa de feminicídio em MS

Duas mulheres, de 18 e 25 anos, ficaram feridas após serem atingidas por uma motocicleta conduzida por um homem de 25 anos, na madrugada de domingo (22.jun.25), no centro de Bandeirantes. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

Segundo o jornal Rio Verde News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 00h30 para atender a um acidente entre duas motos na Rua Pedro Celestino. No local, os policiais encontraram as vítimas no chão, recebendo socorro de uma equipe do Hospital Municipal, além do suspeito, também ferido.

De acordo com o relato das vítimas, elas trafegavam em uma motocicleta quando foram atingidas de frente por outra moto, conduzida em alta velocidade pelo agressor, que teria invadido a contramão propositalmente. A jovem de 18 anos afirmou que havia terminado o relacionamento com o homem no dia anterior, e que ele não aceitava o fim.

Diante da gravidade dos ferimentos, todos os envolvidos foram levados ao hospital da cidade e, em seguida, transferidos para a Santa Casa de Campo Grande. A mulher de 25 anos sofreu lesões na cabeça, rosto, joelho e mão. Já a ex-companheira do agressor teve ferimentos no pé, queixo e cabeça. O suspeito apresentou cortes no rosto e permanece hospitalizado sob escolta policial.

A Polícia Civil de Bandeirantes investiga o caso.