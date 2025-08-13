Esfaqueada 4 vezes, mulher consegue fugir de moto e escapa de feminicídio

Mesmo após ser esfaqueada quatro vezes pelo companheiro, uma mulher de 44 anos conseguiu escapar de moto e pedir socorro, na tarde de 3ª feira (12.ago.25), em Paranaíba. O crime ocorreu por volta das 16h, em uma residência às margens da BR-158.

Segundo a Polícia Civil, o ataque foi motivado por ciúmes. A vítima relatou que o autor, de 37 anos, desferiu dois golpes de faca nas costas e outros dois no rosto, atingindo o queixo, com clara intenção de matá-la. Gravemente ferida, ela conseguiu fugir pilotando sua motocicleta, pedir ajuda a populares e foi levada pela Polícia Militar ao Pronto-Socorro da Santa Casa.

Investigadores da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e da 1ª Delegacia de Paranaíba iniciaram buscas imediatas e localizaram o suspeito menos de uma hora após o crime. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à DAM, onde foi autuado.

A vítima permanece em acompanhamento médico, com lesões na lombar, costelas e rosto. Por meio de nota, a Polícia Civil destacou que atua de forma rápida para proteger mulheres e responsabilizar agressores, reforçando o combate à violência doméstica e de gênero.