Filho de ex-prefeito em MS, piloto de garimpo sobrevive à queda e explosão de helicóptero

O piloto sul-mato-grossense Antônio Braz Genelhu Melo Júnior, de 53 anos, sobreviveu a queda de um helicóptero Robinson R44 II (Raven II), que caiu no domingo (12.abr.26), numa área de mata fechada próximo a Boa Vista (RR). A reportagem apurou que a aeronave pertencia ao garimpo ilegal.

As aeronaves utilizadas pelos garimpeiros ilegais são chamadas de burú, termo utilizado pelos Yanomami para se referir aos helicópteros, especialmente no contexto de operações aéreas na Terra Indígena Yanomami.

De acordo com apurado pelo MS Notícias , o helicóptero caiu após a cinta de transporte de cargas (sling load) ficar solta e enrolar na hélice.

O veículo aéreo sem destino conhecido saiu às pressas durante a Operação Xapiri, que combate o garimpo ilegal em terras indígenas e terras raras no arredores de Boa Vista. A operação conjunta do Ibama, Funai, PF e Forças Armadas teve início no dia 1º de abril e encerrou nesta 4ª feira (15.abr).

Num vídeo, a pessoa que parece ser um dos funcionários do garimpo e responsável pela aeronave, mostra o helicóptero completamente destruído na mata, e destaca o "descuido"de quem deixou a cinta solta que levou a queda do Robinson R44.

"Olha aí galera a situação do 'buruzinho'. Olha aqui a causa do acidente. Não foi pane na máquina, não foi nada, foi isso aqui: descuido. Descuido de quem tirou a carga da máquina. A cinta enrolou no rotor de cauda (rotor vertical). Está aí a bagaceira", explicou o homem.

O homem ainda mostrou o dano completo na máquina e se surpreendeu com o fato de o piloto ter sobrevivido.

"Acabou, meu parceiro. Quem é que diz que quem estava pilotando essa máquina tem vida ainda? Só Jesus na causa", disse.

Ainda conforme o homem, sua ida ao local foi para "tirar o que restou e ainda poderia ser usado da aeronave".

"FUI CUSPIDO DO HELICÓPTERO"

Filho de ex-prefeito de Dourados pilotava helicóptero do garimpo que caiu em Roraima. Foto: Reprodução

O piloto sobrevivente é filho do ex-prefeito de Dourados Antônio Braz Genelhu Melo (1989-1992 e 1997-2000), e por isso, é mais conhecido pelo apelido “Brazinho”.

“Estou bem, mas foi feio. Fui cuspido do helicóptero, teve duas pessoas carbonizadas, pegou fogo. Não sei como fui jogado para fora", declarou 'Brazinho' num áudio a que a reportagem teve acesso.

'Brazinho' também disse que quebrou a mão e que estava com dores na coluna após a queda. Em outro áudio revelou que dois tripulantes morreram carbonizados e que seu celular também queimou no veículo aéreo.