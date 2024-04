Filho é preso após chegar com psicóloga morta na casa dos avós

Um homem de 25 anos, filho da psicóloga Simone do Nascimento Kuzminskas, de 46 anos, foi preso no domingo, 7 de abril de 2024, em Andradina (SP), como principal suspeito da morte dela.

O jovem foi detido após transportar o corpo da mãe de Três Lagoas (MS) até a casa dos pais dela em Andradina, apresentando sinais de embriaguez.

Segundo apurado, no domingo o suspeito estava numa festa em Três Lagoas juntamente com a mãe. Eles teria discutido no local, então foram embora.

Por volta das 20h do domingo, o filho chegou à casa dos avós em Andradina dirigindo o Chevrolet Onix da mãe. Ao perceber a situação, o avô retirou a filha do carro e tentou realizar massagem cardiorrespiratória para reanimá-la, porém sem sucesso. Diante disso, o pai de Simone levou-a até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi confirmado o falecimento.

Após o relato do neto ao avô sobre uma briga em um clube e a mãe supostamente se jogar do carro em movimento, a polícia foi chamada.

O médico legista observou marcas de rolagem no corpo da vítima e ferimentos antigos, indicando que a morte ocorreu por volta das 14h do domingo.

O suspeito apresentou a mesma versão narrada ao avô, à polícia, mas com contradições, levantando suspeitas do delegado.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Andradina (SP), que iniciou a investigação com apoio do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Três Lagoas, cidade onde vítima e suspeito moravam.

DESPEDIDAS

Algumas amigas usaram a rede social Facebook para deixar uma mensagem de despedida à Simone. Andreia Da Cruz escreveu: "Se soubéssemos que essa seria nossa primeira e última noite, rindo e nos divertindo, teríamos aproveitado muito mais! Que perda brusca e repentina... ainda está difícil acreditar! Que Deus a receba, Simone Nascimento, e que a justiça seja feita em seu nome!", disse na legenda da foto abaixo:

Joh Eva Gomes contou em longo texto sobre a amiga e lamentou a dor dos familiares. "Vc de fato é, e será alguém permanente em minha memória onde os sentimentos, mesmo abstratos, são sentidos. Uma incrível pessoa que deu a mão a muitos, que segurou muitos fardos, e hoje você partiu só, mas deixou um legado de mão amiga e que podemos sim ser alguém na vida de alguém, como você é, foi e sempre será pra mim. Me deu a mão em um momento tão terrível da minha vida, te conheci num dia ruim da minha vida, mas descobri algo nesse mesmo dia e foram dias de abraços, conversas e uma amizade de paz e harmonia, que me deu a oportunidade de ter você como amiga, de buscar um conselho, dar umas boas risadas, e saber que somos importantes para alguém. Nunca vou esquecer essa frase: "Oi maravilhosa do senhor..." e eu dizia a modelo da cassems, maravilhosa... e você dizia: "somos maravilhosas, abençoadas, modelos da cassems", e claro aquele abraço gostoso de lealdade e sincero. Quando passava dias sem te ver me dava uma saudade de você, mas sempre nosso encontro era de palavras recíprocas uma com a outra. Te amarei para sempre, Simone Nascimento, seu legado estará sempre nos meus melhores dias, e nos piores lembrarei que temos que ser mais forte ainda para ajudar outros. #minha eterna amiga minha psicoamiga preferida, inacreditável receber essa notícia cedo, mas sua missão foi encerrada aqui e sei que papai do céu precisou de você ao lado dEle", escreveu na legenda da imagem abaixo: