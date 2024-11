Filho encontra a mãe morta asfixiada na cama; ex-marido está foragido

A Gerente de supermercado, Alessandra Rufino de Oliveira, de 47 anos, foi encontrada morta dentro de sua casa em Caldas Novas, Goiás, no último sábado (16.nov.24).

O corpo foi localizado pelo filho de 18 anos da vítima, que pediu socorro após encontrar a mãe desacordada na cama de um dos quartos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local, já constatou a morte de Alessandra.

A Polícia Civil investiga o caso e trata o ex-marido de Alessandra como principal suspeito do crime. Ele está foragido.

De acordo com o delegado Alex Miller, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.

A Polícia Civil informou que o laudo cadavérico ainda não foi divulgado, mas a suspeita é de que ela tenha sido asfixiada.

Se indiciado, o ex-marido pode ser condenado pelo crime de feminicídio. Alessandra é a 48ª vítima de feminicídio no estado de Goiás neste ano de 2024.

A investigação segue em andamento na tentativa de localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.