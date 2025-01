Fraude nas eleições: facção ameaçava eleitores e rivais políticos

A Polícia Federal, em uma operação conjunta com a Polícia Civil do Ceará (PCCE), desarticulou nesta 4ª feira (1º.jan.25) um esquema criminoso que coagia eleitores e adversários políticos no município de Santa Quitéria, no Ceará.

A ação, que teve como foco combater crimes eleitorais relacionados ao pleito municipal de 2024, resultou no cumprimento de mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, além de medidas judiciais contra servidores e candidatos eleitos.

As investigações revelaram que líderes de uma facção criminosa, com apoio financeiro e logístico de outros envolvidos, ameaçavam diretamente moradores e usavam recursos públicos de maneira irregular para favorecer determinados candidatos. As ações do grupo também incluíam intimidações e constrangimento contra opositores políticos.

Os mandados foram expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), e as medidas incluem o afastamento ou impedimento de mandatos eletivos dos suspeitos envolvidos no esquema. Além disso, materiais apreendidos estão sendo analisados para identificar outros possíveis integrantes da organização.

A operação é um marco no combate à corrupção e crimes eleitorais na região. As forças de segurança destacaram o compromisso em garantir um processo eleitoral transparente e legítimo, assegurando o direito de escolha dos cidadãos sem coações ou ameaças. As investigações prosseguem, reforçando o objetivo de desmantelar completamente o esquema criminoso.