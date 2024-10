Polícia prende 13 por compra de voto e boca de urna nas eleições em MS

A polícia prendeu 13 pessoas, das quais 9 eleitores e 4 candidatos, por crimes eleitorais no domingo (6.out.24), dia das eleições municipais em Mato Grosso do Sul. De acordo com nota da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os crimes registrados durante a Operação Eleições 2024 incluem compra de votos, boca de urna, propaganda irregular e transporte irregular de eleitores.

Ao todo, foram registradas 26 ocorrências de crimes eleitorais em diversas cidades do estado. A compra de votos foi a infração mais comum, com sete casos registrados em Paranaíba, Aparecida do Taboado, Santa Rita do Pardo e Miranda.

Além disso, houve cinco ocorrências de fornecimento irregular de alimentos e transporte de eleitores, e três registros de boca de urna em Jardim, Ivinhema e Itaquiraí.

A operação contou com equipes das Polícias Civil, Militar, Federal, Rodoviária Federal, além de outras instituições, que monitoraram as ocorrências no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O secretário-executivo da Sejusp, coronel Wagner Ferreira, destacou que houve uma redução significativa de 50% no número de crimes eleitorais em comparação com o primeiro turno das eleições de 2020.