Frentista é estuprada por Policial Militar ao sair do serviço

Um Policial Militar (PM), de 30 anos, estuprou uma frentista de 24 anos quando ela saía do trabalho na noite da 3ª feira (8.ago.23), no Bairro Jardim Noroeste em Campo Grande (MS). O policial ameaçou a vítima com uma arma funcional e a estuprou dentro de um Fiat Mobi branco.

Em choque após ser vítima do PM estuprador, a vítima precisou acionar uma equipe da Polícia Militar.

Nesta 2ª feira (14.ago.23), em coletiva à imprensa, a delegada Marianne Souza na Delegacia de Atendimento às Mulheres (Deam) da Capital, explicou que o PM estuprador foi preso na 6ª feira (11.ago.23), três dias após a frentista denunciar os abusos no bairro Jardim Noroeste.

O criminoso sexual não teve a identidade divulgada.

De acordo com as delegadas que investigam o caso, o PM estuprador sequestrou a vítima próximo a BR-163. O policial estuprador estava em um carro branco e armado.

Para a polícia, a mulher relatou que o homem a obrigou entrar no carro, a levou até um lugar desconhecido e a estuprou. Ainda em depoimento, a mulher descreveu que foi ameaçada de morte o tempo todo pelo suspeito, que manteve a arma em sua cabeça.

Depois do crime, a vítima foi abandonada no local e o suspeito fugiu. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a frentista conseguiu anotar a placa do veículo do suspeito e ligou para o chefe do posto de gasolina, que acionou a polícia.

As delegadas da Deam disseram que o estuprador não usou camisinha, então o material colhido durante o exame de corpo de delito foi usado para confrontar a identidade do suspeito que foi reconhecido pela vítima. Além de análise de câmeras de segurança durante o percurso feito pelo policial militar.

O criminoso foi preso em sua casa, na região do Bairro Ana Maria do Couto, e optou por ficar em silêncio durante o depoimento. Com ele foram encontradas a camiseta e a arma usadas no crime, assim como o Fiat Mobi branco, reconhecido pela vítima.

O PM estuprador foi levado para o Presídio Militar e a delegada já representou pela prisão preventiva. Ela pede ainda que caso alguma mulher da região reconheça as características do carro e do autor procurem a delegacia. Ele não tem passagens.

O caso foi registrado na Deam.