Funcionários encontram feto durante manutenção em vaso entupido em MS

A Polícia Civil de Campo Grande investiga o caso de um feto, com aproximadamente 30 centímetros, encontrado nesta 2ª feira (25.nov.24) em um banheiro de restaurante localizado em um posto de combustíveis na BR-163, na região da Chácara das Mansões.

Segundo informações apuradas, o feto foi localizado após uma funcionária identificar um entupimento no vaso sanitário na noite de domingo (24.nov.24). Durante a manutenção rotineira, por volta das 20h30, a funcionária notou respingos de sangue no chão e acreditou que alguém havia descartado um absorvente no vaso.

Ela também encontrou papel com sangue no lixo e informou o encarregado sobre o problema. Na manhã seguinte, um funcionário responsável pela manutenção foi chamado para retirar o vaso. Durante o procedimento, ele encontrou o feto e imediatamente acionou a Polícia Civil.

O caso está sob investigação da 4ª Delegacia de Polícia, e a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. A Polícia aguarda laudos periciais que devem ajudar a elucidar as circunstâncias do ocorrido. As investigações continuam, e mais informações serão divulgadas após a conclusão do inquérito.