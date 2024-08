Furtos de energia em MS deixam prejuízo superior a R$ 1 milhão com 88 presos em 14 cidades

A Polícia Civil, representada pelo Delegado-Geral Adjunto Márcio Custódio, e a Energisa, representada pelo Coordenador Comercial Jonas Ortiz, divulgaram nesta 5ª feira (8.ago.24) o balanço do primeiro semestre da operação "Luminar", que visa combater fraudes em medidores de energia em residências e estabelecimentos comerciais em Mato Grosso do Sul. A operação, iniciada em fevereiro, já passou por 14 municípios em 16 ações, resultando na condução de 88 pessoas para delegacias, com um prejuízo total de mais de R$ 1 milhão devido ao furto de energia.

As fraudes em questão não apenas causam prejuízos financeiros, mas também representam sérios riscos à segurança, como incêndios e explosões provocados por ligações clandestinas. Segundo Márcio Custódio, além dos danos diretos à concessionária, essas práticas ilegais acabam impactando toda a população, pois aumentam o custo da energia e diminuem a arrecadação do Estado, que poderia ser destinada a serviços essenciais como saúde e segurança.

No primeiro semestre de 2024, as irregularidades detectadas cresceram 60% em comparação ao ano anterior, com 4.236 casos identificados até junho, contra 6.949 em todo o ano de 2023. Além disso, os cofres públicos deixaram de receber mais de R$ 28 milhões, um aumento de 27% em relação ao mesmo período de 2023.

A Energisa destaca que as fraudes sobrecarregam a rede elétrica, comprometem a qualidade do serviço e aumentam a probabilidade de interrupções e oscilações no fornecimento de energia. Para combater essas práticas, a empresa investe em tecnologia de inteligência artificial, permitindo uma atuação rigorosa e imediata. "Estamos fiscalizando fortemente todos os comércios, indústrias e demais unidades consumidoras nos 74 municípios sob nossa responsabilidade, e atuaremos com rigor máximo para disciplinar tanto quem faz quanto quem se beneficia do furto de energia", afirmou Jonas Ortiz.

O furto de energia, além de causar danos à rede e à qualidade do serviço, eleva o custo da energia para todos os consumidores. Desde o início da operação, houve um aumento significativo no número de denúncias feitas pelos próprios clientes, que cresceram 42% em relação ao ano passado, chegando a uma média de 8.686 denúncias no primeiro semestre de 2024.