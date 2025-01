Governo de MS autoriza concurso com 400 vagas para a Polícia Civil

O Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (22) publicou o decreto nº 16.550, que autoriza a realização de um concurso público de provas e títulos para preenchimento de 400 vagas na Categoria Funcional de Agente de Polícia Judiciária.

As oportunidades abrangem as funções de investigador (300 vagas) e escrivão de polícia judiciária (100 vagas), vinculadas ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP).

O edital do concurso será divulgado em breve, detalhando as etapas do processo seletivo, os requisitos para investidura no cargo, os conteúdos das provas e os critérios de avaliação, além do prazo de validade da seleção.

A publicação completa do decreto está disponível no Diário Oficial do Estado e pode ser consultada aqui.