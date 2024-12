'Espertinho' é preso usando ponto eletrônico em concurso do TSE

A Polícia Federal prendeu em flagrante no domingo (8.dez.24) um candidato acusado de tentar fraudar o concurso público do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizado em Recife, Pernambuco. O suspeito foi flagrado utilizando equipamento de recepção de sinais de radiofrequência, conhecido como ponto eletrônico, durante a aplicação das provas.

De acordo com as autoridades, o homem tentou fugir do local levando o caderno de questões, o que confirmou a intenção de burlar o processo seletivo. Ele foi imediatamente contido pelos agentes e preso em flagrante.

A Polícia Federal continuará investigando o caso para identificar possíveis cúmplices na tentativa de fraude. O indiciado responderá pelo crime de fraude em certame de interesse público, com pena prevista de reclusão de um a quatro anos, além de multa. A pena pode ser agravada em um terço, devido ao fato de o suspeito ser funcionário público.