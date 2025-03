GrÃ¡vida Ã© morta com tiro na cabeÃ§a e companheiro e irmÃ£o sÃ£o presos

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiros pelo companheiro em Santo Antônio do Descoberto, município no entorno do Distrito Federal. O crime aconteceu na 2ª feira (10.mar.25) e teve como vítima Andressa Martins da Silva, que estava grávida de quatro meses.

O autor do disparo, identificado como Paulo César Gonçalves, fugiu logo após o assassinato e foi preso horas depois em Goianésia (GO), com apoio do irmão, que o ajudou a escapar.

De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás, equipes da Força Tática do 52º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Goianésia, localizaram e prenderam o suspeito. Durante a abordagem, os policiais apreenderam a arma de fogo utilizada no crime.

O irmão de Paulo César também foi detido e ambos foram levados para a Delegacia de Santo Antônio do Descoberto. Na delegacia, os investigadores confirmaram que Paulo César já respondia por outras denúncias de violência contra a mulher. O relacionamento com Andressa era descrito como conturbado pelos familiares.

A jovem foi encontrada morta em casa pelos próprios parentes. Eles estranharam o fato de Andressa não ter se levantado naquele dia e, ao irem até o quarto, se depararam com o corpo da vítima na cama.

Após ser autuado em flagrante, Paulo César foi indiciado por feminicídio. O irmão dele responderá por posse irregular de arma de fogo. Ambos permanecem presos à disposição da Justiça.