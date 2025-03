Grupo armado invade aldeia e executa jovem a tiros em Paranhos

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros na madrugada desta terça-feira (11), na Aldeia Pirajuí, em Paranhos, município localizado a 462 quilômetros de Campo Grande. A vítima, identificada como Oércio Hara, foi morto dentro de casa por um grupo de oito homens fortemente armados, que vestiam roupas semelhantes às usadas por policiais.

De acordo com testemunhas, os criminosos invadiram a residência se apresentando como integrantes de uma força policial. Em seguida, tiraram Oércio da cama e o executaram com disparos na cabeça, na presença do pai dele, que ainda tentou fugir, mas foi baleado três vezes. O homem de 45 anos sobreviveu aos ferimentos e foi encaminhado para atendimento médico em um hospital da região.

Os invasores chegaram ao local em veículos com placas do Paraguai, levantando suspeitas de uma possível conexão com grupos criminosos que atuam na faixa de fronteira. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a motivação do crime ou os autores.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar e peritos estiveram na aldeia para realizar os levantamentos iniciais e iniciar as investigações.