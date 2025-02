Motorista é executado com tiros de 12 na cabeça em acerto de contas

Equipes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde do domingo (9.fev.25) os suspeitos de envolvimento no assassinato de um motorista de van na BR-060, na região do Goiabal, entre Jardim e Bela Vista. O crime ocorreu pela manhã e teve como vítima Valdinei Marcos da Silva, de 39 anos.

Os suspeitos foram localizados enquanto seguiam em uma caminhonete Fiat Toro em direção à fronteira. Eles foram interceptados e levados para Jardim, onde serão interrogados e autuados em flagrante.

De acordo com o site Jardim MS News, Valdinei trafegava pela rodovia quando foi morto com disparos de espingarda calibre 12 na cabeça. A principal linha de investigação aponta que a execução pode estar relacionada a um possível acerto de contas entre facções criminosas que atuam na região.

A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) analisam imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local do crime. As gravações foram fundamentais para rastrear a rota dos suspeitos e possibilitar a rápida captura.

Além do homicídio, as autoridades investigam se os detidos têm envolvimento com outros crimes, como tráfico de drogas e contrabando, atividades frequentes na área de fronteira.