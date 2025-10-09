Homem com tornozeleira é encontrado morto a tiros em córrego da Capital

Um homem identificado como Wangley Pereira Reis foi encontrado morto a tiros dentro do córrego Anhanduí, entre as avenidas Thyrson de Almeida e Ernesto Geisel, na região sul de Campo Grande, na tarde desta 5ª feira (9.out.25).

Segundo a Polícia Civil, Wangley usava tornozeleira eletrônica e apresentava ao menos quatro ferimentos por disparo de arma de fogo, sendo um na nuca. A Delegacia de Homicídios investiga o caso como execução.

O corpo, localizado por moradores, estava sem camisa, de bermuda e sem documentos. Nenhuma arma foi encontrada no local. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica realizaram os procedimentos de perícia e remoção.

Moradores relataram ter ouvido tiros pouco antes da chegada da polícia. A área é de difícil acesso e costuma ser usada como ponto de consumo de drogas. A motivação e os autores do crime ainda são desconhecidos.