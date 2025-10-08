Luan é morto em emboscada após briga por ex-namorada em Campo Grande

Uma discussão motivada por ciúmes terminou em violência na noite de 3ª feira (7.out.25), no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande. Luan Felipe Pereira Santana, de 25 anos, foi morto a tiros após ser atraído para uma emboscada organizada por seis homens.

De acordo com a Polícia Militar, o crime teve origem em uma briga ocorrida na 2ª feira (6.out.25), quando Luan descobriu que o amigo Augusto havia se envolvido com sua ex-namorada. Durante o confronto, Luan, que praticava artes marciais, agrediu Augusto, que precisou de atendimento médico.

A agressão motivou o grupo de amigos de Augusto a buscar vingança. Os suspeitos, Rafael de Luca Mareco Cardoso de 21 anos, Marcos Vinícius Lima Recalde, de 23 anos, Matteo Dalmatí da Rosa, de 20 anos, Eduardo Kim Miranda de Oliveira de 20 anos, Vinícius Cesar de Souza Moreira de 21 anos e Geovany dos Santos, de 24 anos, planejaram o ataque e chamaram Luan para um falso encontro.

No local combinado, Vinícius saiu do carro para falar com a vítima, mas ao retornar ao veículo sacou um revólver calibre .32 e atirou três vezes, atingindo Luan na cabeça e no tórax. Ele morreu antes da chegada do socorro.

Poucas horas depois, equipes do Batalhão de Choque prenderam todos os envolvidos e apreenderam o carro e a arma usados no crime. O caso segue sob investigação da Depac Cepol.