Casal é achado morto em incêndio investigado feminícido seguido de suicídio

Um casal foi encontrado morto após um incêndio na casa onde morava, na noite de 5ª feira (2.out.25), no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. As primeiras apurações da Polícia Civil apontam para feminicídio seguido de suicídio.

Conforme apurado, Gisele da Silva Cylis Saochine, de 40 anos, foi localizada no quarto da residência, com sinais de facadas e parcialmente carbonizada. Já o marido, Anderson Cylis Saochine Rezende, de 49 anos, estava dentro de um carro na garagem, totalmente queimado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h para conter as chamas. Na casa, peritos encontraram manchas de sangue em diferentes cômodos, além de uma faca e recipientes com álcool e thinner, que teriam sido usados para iniciar o incêndio.

Testemunhas relataram que o casal passava por crises conjugais e pensava em se separar, embora vizinhos afirmem nunca terem presenciado brigas. A filha do casal, de 16 anos, não estava no local no momento do crime. Ela chegou da escola quando os bombeiros já atuavam no controle do fogo.

O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como feminicídio seguido de suicídio. Se confirmado, Gisele será a 27ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul neste ano, sendo a quinta em Campo Grande.