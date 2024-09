Homem é investigado por estuprar e engravidar neta da esposa, de 11 anos

Homem é investigado pela Polícia Civil do Ceará suspeito de estuprar e engravidar a neta da esposa, na cidade de Santa Quitéria, no interior daquele estado. A vítima, uma criança de 11 anos, deu à luz no dia 13 de setembro, ocasião em que a mãe revelou os abusos às autoridades.

Informações apontam que mãe da criança detalhou que a filha contou sobre o abuso quando estava grávida de sete meses. Ela suspeitou da gravidez devido às mudanças no corpo da menina e ao fato de que os absorventes que comprava não estavam sendo usados.

“Ela ficou nervosa e apavorada, afirmando que não tinha feito nada. Em 21 de agosto, realizamos um ultrassom, e o médico sugeriu que chamássemos a polícia ao constatar que ela estava grávida e havia sido abusada”, relatou a mãe, conforme divulgado pelo Metrópoles.

O suspeito vive com a avó da menina há aproximadamente 12 anos, antes mesmo do nascimento da vítima. A mãe comentou que ele acompanhou o crescimento da criança desde seu nascimento.

A menina sempre foi descrita como "muito calada" e não apresentava comportamentos atípicos até revelar o abuso. Após a confissão, ela também mencionou ter sido ameaçada pelo suspeito para não contar a ninguém sobre o ocorrido. Não ficou claro se o abuso aconteceu uma ou mais vezes.

Atualmente, a criança recebe apoio psicológico no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Santa Quitéria. Inicialmente, ela compartilhou sua experiência com dois psicólogos e com a delegada responsável pela investigação, antes de contar à família.

O suspeito não foi mais visto e sua identidade ainda não foi divulgada pela polícia. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia Municipal de Santa Quitéria. Apesar das opções de adoção discutidas entre os familiares, decidiram criar a bebê.