Pedófilo filmou e armazenou estupro de criança de 5 anos em Goiás

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, com apoio da Delegacia de Nova Crixás, em Goiás, prendeu nesta 5ª feira (12.set.24) um homem de 52 anos acusado de filmar e armazenar imagens do estupro de uma criança de cinco anos.

Durante o cumprimento da busca e apreensão, foram encontradas imagens de exploração sexual infantil de crianças desconhecidas e de uma vítima conhecida, fato que culminou na prisão em flagrante pelo crime hediondo narrado acima.

Além disso, foi descoberto que algumas dessas imagens se tratavam de produção realizada pelo autor, tendo como vítima do abuso uma criança de 5 anos de idade. Foram encontradas e apreendidas duas armas de fogo sem o devido registro.

Em nota, a Polícia Civil explicou que as investigações e diligências acerca do crime de estupro de vulnerável seguirão em sigilo. O preso confessou os atos e foi recolhido no presídio, onde aguardará audiência de custódia. As penas para todos os crimes cometidos por ele, somadas, chegam a 30 anos de reclusão.