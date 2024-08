Homem é preso por agredir com tijoladas na cabeça morador de rua que dormia em calçada

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na tarde de 5ª feira (8.ago.24), um homem de 61 anos acusado de agredir brutalmente um morador de rua na Avenida Júlio de Castilhos, em Campo Grande. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) em conjunto com a 7ª Delegacia de Polícia.

O crime ocorreu na noite de 4ª feira (7), por volta das 23h, quando o suspeito atacou a vítima, que dormia na calçada, desferindo pedradas em sua cabeça. As agressões causaram graves lesões, deixando o morador de rua em coma. A prisão do acusado aconteceu em um bar na Vila Sobrinho, e ele foi detido ainda com as roupas que vestia no momento do crime, conforme identificado pelas câmeras de segurança.

As imagens de segurança mostram o momento em que o agressor chega ao local carregando uma mochila e dois pedaços de tijolos. Ele se aproxima da vítima, que estava dormindo na calçada, e a ataca violentamente. Após o ataque, o suspeito descarta os tijolos em um carrinho de reciclagem e se afasta do local.

Testemunhas relataram à polícia que o suspeito afirmou que a vítima estava em dívida com ele. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e a vítima foi levada em estado grave para o hospital, onde foi internada na ala vermelha.

A perícia apreendeu os pedaços de tijolos deixados no local do crime. O preso passará por audiência de custódia e permanece à disposição do Poder Judiciário.