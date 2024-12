Homem em surto mata idoso e tenta fugir pelo telhado no DF

Um homem de 19 anos, em surto psicótico, foi preso na madrugada desta 2ª feira (2.dez.24) em Samambaia, Distrito Federal, após invadir uma residência e matar um idoso com as próprias mãos, conforme relato da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A violência também deixou a esposa da vítima ferida, mas ela conseguiu sobreviver ao ataque ao fingir-se de morta.

De acordo com o jornal Metrópoles, o crime começou na noite de domingo (1.dez.24) e se estendeu até a madrugada, quando o agressor foi detido. Durante o ataque, a mulher sofreu ferimentos no rosto e no pescoço, mas não corre risco de morte. Após a agressão, o suspeito subiu no telhado da casa para tentar escapar.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para lidar com a situação. Em estado de agitação extrema, o homem apresentava falas desconexas e chegou a cantar músicas durante o incidente. Após tentativas de negociação, ele foi contido por meio de um disparo de arma de choque às 0h15.

Com histórico de surtos psicóticos, o suspeito foi encaminhado para a 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia, onde o caso será investigado para esclarecer as circunstâncias do crime.