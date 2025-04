Homem extorquiu o próprio pai e exigiu R$ 80 mil para não difamá-lo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 27ª Delegacia de Polícia, prendeu em flagrante na 3ª feira (22.abril.25) um homem de 42 anos acusado de extorsão contra o próprio pai, de 76 anos. O crime foi registrado no Recanto das Emas, região administrativa do DF.

De acordo com a PCDF, o idoso procurou a delegacia relatando que o filho exigia o pagamento de R$ 80 mil sob a ameaça de difamá-lo publicamente. Segundo a vítima, o investigado chegou a enviar um áudio com teor ameaçador, pressionando-o a entregar o dinheiro.

Diante da denúncia, os agentes da 27ª DP foram até o endereço do acusado, onde efetuaram a prisão em flagrante. Após os procedimentos legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema carcerário da capital federal.

O caso segue em investigação e o homem deve responder pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal, cuja pena pode chegar a dez anos de reclusão.