Homem morto a tiros e facadas durante em discussão no Taquarussu

Um rapaz identificado Kaique Oliveira Ventura, de 28 anos, foi assassinado na noite de 3ª feira (26.nov.24) em uma quitinete na Rua Brigadeiro Tobias, no Bairro Taquarussu, em Campo Grande. A vítima foi atingida por dois disparos de arma de fogo e esfaqueada três vezes durante uma discussão no local conhecido como "Vila do Chaves".

Segundo testemunhas, Kaique estava com a esposa quando entrou no imóvel para buscar algo. Em meio a uma discussão, ele foi atacado. Dois homens foram identificados como suspeitos do crime: um brasileiro e um venezuelano. Informações preliminares apontam que uma dívida relacionada à compra de comida teria motivado o assassinato.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica foram acionadas e estão conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias do homicídio e localizar os responsáveis.