Homem planeja morte de mãe e padrasto da ex com 13 golpes de facão

A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC) de Cristalina, cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por participação nos crimes de feminicídio majorado, homicídio qualificado, fraude processual e adulteração de veículo automotor.

A prisão ocorreu no âmbito da Operação Álibi, que investiga o assassinato brutal de um casal na zona rural de Cristalina/GO, ocorrido no dia 24 de dezembro.

As vítimas, uma mulher de 68 anos e um homem de 59 anos, foram encontradas mortas em sua residência no assentamento Vista Alegre. Os dois foram golpeados com um facão – a mulher recebeu cerca de 13 golpes na cabeça, enquanto o homem foi atingido quatro vezes.

Segundo as investigações, o crime teria sido planejado pelo ex-companheiro da filha da mulher, após ela encerrar o relacionamento. O preso deste domingo teria auxiliado no plano e na execução dos assassinatos.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias dos homicídios, reunindo evidências que indicaram o ex-companheiro da filha da vítima como o mentor do crime. Ele teria contado com a ajuda de um cúmplice, agora preso, para executar o ato.

A prisão foi realizada na casa do cúmplice, em Cristalina, e ele foi levado à Unidade Prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Já o suspeito principal segue foragido.

A Operação Álibi segue em andamento, com a Polícia Civil intensificando as buscas para localizar o principal suspeito e esclarecer todos os detalhes do caso.