Homem tenta estuprar ex-mulher e dá 6 facadas nela em MS

Uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio na noite de 3ª feira (27.maio.25), no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande. Segundo a ocorrência registrada, ela foi atacada com pelo menos seis facadas pelo ex-companheiro, após se recusar a manter relação sexual com ele.

A vítima, que não teve a identidade divulgada, havia acabado de retornar de uma festa. Ao chegar em casa, encontrou o ex-marido deitado em sua cama. Ela então se deitou, momento em que o agressor tentou forçá-la a uma relação. Diante da negativa, ele pegou uma faca escondida sob o travesseiro e a esfaqueou.

A mulher sofreu três ferimentos nas costas, dois na lateral do abdômen e um na parte frontal da barriga. Os filhos dela tentaram impedir o ataque, mas o autor conseguiu fugir do local em uma motocicleta antes da chegada da polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a Santa Casa de Campo Grande. A Polícia Militar também esteve na residência, mas a faca usada no crime não foi encontrada pela perícia. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).